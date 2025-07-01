Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.07.2025 20:05

BM: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki son "tahliye emrinin" ardından 1500 aile yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyine ilişkin pazar günü verdiği "tahliye emrinin" ardından yaklaşık 1500 ailenin yerinden edildiğini bildirdi.

BM: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki son "tahliye emrinin" ardından 1500 aile yerinden edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yerinden edilen ailelerin bazılarının Gazze'nin merkezi ve batısına doğru hareket ettiğini aktaran Dujarric, son 48 saatte ise yerinden edilen kişilerin barındığı 5 okulun bombalandığını kaydetti.

Dujarric, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine ilişkin pazar günü verdiği "tahliye emrinin" ardından yaklaşık 1500 ailenin yerinden edildiğine, gidecek yerlerin ise son derece kısıtlı olduğuna işaret etti.

BM: Gazze'nin yüzde 82'den fazlası yerinden edilme emirleri altında
BM: Gazze'nin yüzde 82'den fazlası yerinden edilme emirleri altında

Sağlık tesislerine yönelik 734 saldırı kayda geçti

Sahadaki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinden edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sağlık tesislerine yönelik 734 saldırının kayda geçtiğini duyurdu.

Dujarric, uluslararası insancıl hukuk uyarınca siviller ve sivil altyapının korunmak zorunda olduğunun altını çizerek, bunların hedef olamayacağını vurguladı.

Gazze'de insani yardım operasyonlarına ilişkin engellerin de sürdüğünü ifade eden Dujarric, yardım ve hizmetlerin azalmasıyla Gazze halkının yaşamak için ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşamadığını söyledi.

Dujarric, yakıtın da hızla azaldığına dikkati çekerek, yaklaşık 17 haftadır Gazze Şeridi'ne yakıt ikmali yapılamadığını belirterek, bunun siviller için korkunç sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
ABD'de dış yardım yapan USAID'in görevleri, Dışişleri Bakanlığına devredildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:06
Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı
22:15
Keneyi yakmak isterken ormanı yaktı
21:54
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
21:29
ABD Başkanı Trump'ın "vergi indirimi" tasarısı Senato'dan geçti
21:28
RTÜK Başkanı Şahin: Kimsenin bu ülkenin inancına hakaret etmesine izin vermeyeceğiz
22:25
MİT Başkanı Kalın, Erbil'de temaslarda bulundu
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
FOTO FOKUS
Topkapı Sarayı’nın muhteşem Has Odaları
Topkapı Sarayı’nın muhteşem Has Odaları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ