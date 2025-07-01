İran: İsrail'in saldırılarının elektrik altyapımıza maliyeti 22 milyon dolar

İran devlet televizyonuna göre, Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, İsrail saldırılarından etkilenen elektrik altyapısına ilişkin açıklama yaptı.

Meşhedi, 12 gün devam eden saldırılardan etkilenen elektrik altyapısına ilişkin, “Bu saldırılar sırasında elektrik altyapısı da hedef alındı. Farklı bölgelerde 50'den fazla olay meydana geldi, bunlardan yaklaşık 25'i sadece Tahran’da kaydedildi.” ifadelerini kullandı.

Saldırılar nedeniyle elektrik altyapısında oluşan arızanın bir kısmının kısa sürede bir kısmınınsa 48 saat içinde çözüldüğünü kaydeden Meşhedi, saldırılar sırasında görev yapan 4 sektör çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Meşhedi, İsrail saldırılarında elektrik altyapısına verilen zararın henüz tam olarak tespit edilmediğini ifade ederek, “Elektrik iletim hatları, santralleri ve dağıtım şebekelerini de kapsayan hasarın şu ana kadar 22 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.” dedi.