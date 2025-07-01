Az Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.07.2025 19:30

ABD'de dış yardım yapan USAID'in görevleri, Dışişleri Bakanlığına devredildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkenin dış yardım programlarını yürüten Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) faaliyetlerinin Dışişleri Bakanlığına devredildiğini "Hükümet destekli verimsizlik dönemi sona erdi." ifadeleriyle duyurdu.

ABD'de dış yardım yapan USAID'in görevleri, Dışişleri Bakanlığına devredildi

Rubio, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Hükümet destekli verimsizlik dönemi sona erdi." ifadeleriyle USAID'in resmen kapatıldığını açıklayan Rubio, bundan böyle dış yardım programlarının vatandaşlara karşı "hesap verilebilir" olacağını savundu.

Rubio, USAID'in on yıllardır çok başarı gösteremediğini savunarak "Küresel sahnede, cömertliğimizden en çok fayda sağlayan ülkeler genellikle karşılık vermekte başarısız oldu." yorumu yaptı.

USAID'in dış yardım sağlamayı bugün itibarıyla resmi olarak durduracağını bildiren Rubio, bundan sonra dış yardım programlarının "ulusal çıkarlar öncelenerek" Dışişleri Bakanlığı tarafından daha fazla "hesap verebilirlik, strateji ve etkinlikle" yürütüleceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
ABD, İsrail’in yardım bekleyenlere saldırılarını kabul etmesine rağmen desteğini sürdürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabotaj Bayramı mesajı
19:54
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
20:18
Bakan Yumaklı: 3 ilde yangınlar kısmen kontrol altına alındı
19:39
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı
19:12
Yenidoğan Çetesi' davasında 5. duruşma görüldü
19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
Ordu'da "17. Vosvos Şenliği" başladı
FOTO FOKUS
Topkapı Sarayı’nın muhteşem Has Odaları
Topkapı Sarayı’nın muhteşem Has Odaları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ