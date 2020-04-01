Haber Giriş: Kaynak: AA
İtalya ve İspanya'dan tıbbi malzemeler için Türkiye'ye teşekkür
[Fotoğraf: AA]
İtalya ve İspanya'nın NATO nezdinde daimi temsilcilikleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), gönderilen sağlık malzemeleri için teşekkür etti.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan İtalya'nın NATO Daimi Temsilciliği, "Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nin aktive edilmesinin ardından müttefikimiz Türkiye, İtalya'ya kritik tıbbi malzeme gönderiyor." ifadesini kullandı.
"Türk dostlarımıza dayanışmalarından ötürü müteşekkiriz." denilen mesajda, "Birlikte güçlüyüz" ve "Biz NATO'yuz" etiketleri de yer aldı.
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Etiketler: tıbbi yardım teşekkür nato koronavirüs İtalya İspanyaSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 13:23
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