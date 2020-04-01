New York Polis Teşkilatından (NYPD) Terence Monahan yaptığı açıklamada, 5 bin 600 polisin hastalık izini aldığını ve bin polisin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını belirtilerek, “Bu hafta görevlendirilen yüzlerce ek görevli sizi güvende tutacak sokaklarda olacaklar. Şehrimize olan değişmez bağlılıkları için herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek. Herkes fedakârlık yapmak zorunda ve yaşamdaki değişiklikler geleceği etkileyecek” diye konuştu.

"Ülkemiz, büyük bir milli mücadeleden geçiyor. Bu yaşananlar daha önce ülkemizin karşılaşmadığı türden bir sınav” ifadelerini kullanan Trump, salgına karşı alınan önlemlere gelecek 4 hafta boyunca uyulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD’de toplam koronavirüs vakası 189 bin 624’e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 81’e yükseldi.