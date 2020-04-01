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İspanya'da 1 günde 864 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP]
İspanya'da COVID-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı
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Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 12:51
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