Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Malezya'da COVID-19 vaka sayısı 2 bin 900'ü aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Malezya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 142 artarak 2 bin 908'e ulaştığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Malezya Sağlık Bakanlığından yapıldı.
Bakanlık, kaydedilen 142 yeni vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 908'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 artışla 45'e ulaştığını bildirdi.
Tedavi edilen hastalara ilişkin bilgi verilmedi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiye dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 404'ü buldu.
Toplam vaka sayısı ise 862 bini aşmış durumda.
Etiketler: Malezya kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 12:30
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