Konuya ilişkin açıklama Malezya Sağlık Bakanlığından yapıldı.

Bakanlık, kaydedilen 142 yeni vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 908'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 artışla 45'e ulaştığını bildirdi.

Tedavi edilen hastalara ilişkin bilgi verilmedi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiye dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 404'ü buldu.

Toplam vaka sayısı ise 862 bini aşmış durumda.