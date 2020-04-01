Haber Giriş: Kaynak: AA, Worldometers
Afrika'da koronavirüs vakaları 6 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 5 bin 786'ya çıktı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 49 ülkede virüsün bulaştığı 196 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Vaka sayısının 5 bin 786'ya, iyileşenlerin sayısının da 412'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas, Tunus, Burkina Faso, Kamerun, Senegal ve Gana olarak sıralandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 387'ye ulaştı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 afrika afrika'da koronavirüsSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 12:09
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