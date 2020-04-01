Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 49 ülkede virüsün bulaştığı 196 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Vaka sayısının 5 bin 786'ya, iyileşenlerin sayısının da 412'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas, Tunus, Burkina Faso, Kamerun, Senegal ve Gana olarak sıralandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 387'ye ulaştı.