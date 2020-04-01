Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tıbbi ekipman ve maske taşıyan uçağın Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye gittiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün, "Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. Trump, bunu şükranla kabul etti" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü.