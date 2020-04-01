Haber Giriş: Kaynak: AA
Rusya'dan ABD'ye tıbbı malzeme yardımı
[Fotoğraf: AA]
Rusya, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi ekipman gönderdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tıbbi ekipman ve maske taşıyan uçağın Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye gittiği kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün, "Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. Trump, bunu şükranla kabul etti" ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta telefonda görüşmüştü.
Etiketler: tıbbi destek koronavirüsSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 12:35
Son Haberler
- 13:15
- 13:13
- 13:12
- 13:11
- 13:02
Sıradaki Haber
Çin, 'hastalık belirtisi göstermeyen' COVID-19 vakalarını ilk kez açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz