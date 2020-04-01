Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, "22 Mart'tan bu yana Fars eyaletinde 11 kişi, Hürmüzgan ve Kum'da 3'er kişi, Sistan-Beluçistan'da 2 kişi, Buşehr ve Huzistan eyaletlerinde de 1'er kişi selde hayatını kaybetti" dedi.

Hürmüzgan eyaletinde kayıp bir kişinin aranmasına devam edildiğini aktaran Halidi, sel nedeniyle 14 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Halidi, 30 Mart Pazar günü yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını 18 olarak duyurmuştu.