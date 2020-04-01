İyileşen hastalardan 45'inin taburcu edildiği diğerlerinin ise son kontrollerden sonra evlerine gönderileceği ifade edildi. Öte yandan Moskova'da bin 613 kişinin testleri pozitif çıkmıştı.

Salı gecesi açıklanan son verilere göre, Moskova'da 5 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Ölenlerin 61 ila 74 yaş arasında oldukları bildirildi. Tüm hastaların virüs öncesinde zatürre ve farklı kronik hastalıkları da olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 17 olduğu duyurulmuştu.

Sağlık Bakanı Briko: Salgında zirve geliyor

Rusya Sağlık Bakanı Nikolay Briko, vatandaşları uyararak "Rusya'da koronavirüs salgınında zirve geliyor" dedi. Briko, "önümüzdeki birkaç gün içinde hasta sayısının artmasını beklediklerini, ancak daha sonra azalma başlayacağını söyledi. Alınan önlemler sayesinde salgının yayılmasının yavaşlatıldığını belirten Sağlık Bakanı, soğuk günlerde virüsün daha aktif olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan son 24 saatte Rusya'da 500 yeni vakanın kaydedildiği açıklandı. Böylece vaka sayısı 2 bin 337'ye yükseldi.