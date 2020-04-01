Haber Giriş: Kaynak: AA
NATO'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında TSK'ya ait İtalya ve İspanya'ya tıbbı malzeme götüren uçağın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Stoltenberg, "NATO dayanışması faaliyet halinde. NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı merkeziyle destek sağlamasından gurur duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
#NATO solidarity in action: Turkey sending a cargo plane with medical supplies to Italy & Spain today to support our joint fight against #COVID19. Proud to see NATO Allies supporting each other through our disaster relief center. #StrongerTogether pic.twitter.com/9f8gvHvVzs— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 1, 2020
Etiketler: teşekkür Stoltenberg nato itayla İspanyaSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 12:36
Son Haberler
- 12:46
- 12:45
- 12:43
- 12:43
- 12:43
Sıradaki Haber
Rusya'dan ABD'ye tıbbı malzeme yardımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz