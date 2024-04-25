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Gündem
DHA 25.04.2024 19:38

Bakan Güler, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakan Güler, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
[Fotograf: DHA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Güler ve Romanyalı mevkidaşı Tilvar, Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. İki bakan anıt önünde saygı duruşunda bulundu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ardından Türk Şehitliği'ne geçen Güler ve Tilvar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği şehitlikte saygı duruşuna geçti.

Bakanlar, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Güler, daha sonra Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı

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