Kanada’danın Toronto kentinde hizmet veren toplu taşımalarda koronavirüs endişesi yaşanıyor.

Toronto Transit Komisyonu (TTC) tarafından yapılan açıklamada, TTC’nin 6 çalışanında koronavirüs tespit edildi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada 700 çalışanın da kendini karantinaya aldığı ifade edilirken, 3 operatör, bir tekniker, bir bakım görevlisi ve metroda çalışan memurda korona tespit edildiği kaydedildi.

Bir koronavirüs hastasının hastanede tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, 5 korona virüs hastasının ise evinde dinlendiği bildirildi.

TTC aldığı karar ile korona virüs nedeniyle tedbirleri arttırarak yolcular ile şoförlerin etkileşimini en aza indirmeyi hedefliyor.

Koronavirüsünün yayılmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak otobüslere ön kapıdan binmek yasaklandı. Araçlara arka kapıdan binilmesine karar verildi.

