Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Putin'den COVID-19'a video-konferanslı önlem
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, hükümet yetkilileriyle video-konferans yoluyla görüşeceği bildirildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Putin'in hükümet toplantısını video-konferans yoluyla gerçekleştireceği belirtildi.
Putin'e geçtiğimiz hafta düzenlediği hastane ziyareti esnasında eşlik eden Dr. Denis Protsenko'nun koronavirüse (COVID-19) yakalandığı açıklanmıştı.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 13:22
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