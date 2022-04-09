İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak Kiev'deki elçiliğimizi yeniden açmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşmanın tek yolunun "diplomatik çözüm" olduğunu belirten Di Maio, Avrupalı ortaklarıyla beraber Kiev’de bulunmalarının barışa ulaşmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı, büyükelçiliğin, Hristiyan aleminin kutladığı Paskalya Yortusu'nun ardından Kiev'de faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

1 Mart'ta Lviv'e taşınmıştı

Di Maio, savaş başladıktan sonra Kiev’den en geç ayrılanlardan, şimdi de geri dönen ilk ülkelerden olduklarını söyledi.

İtalya, savaş nedeniyle Kiev Büyükelçiliğini 1 Mart'ta ülkenin batısındaki Lviv’e taşımıştı.

Türk büyükelçiliği 1 ay sonra yeniden Kiev'de faaliyetlerine başladı

Türkiye'nin Ukrayna'daki Büyükelçiliği de yaklaşık 1 ayın ardından geçtiğimiz günlerde Kiev'e dönmüştü.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir süreliğine Ukrayna'nın Çernivtsi kentine taşınan büyükelçilik, Twitter üzerinden açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Kiev’e, evimize döndük" denilmişti.