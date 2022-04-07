Türkiye'nin Ukrayna'daki Büyükelçiliği, yaklaşık 1 ayın ardından Kiev'e döndü.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir süreliğine Ukrayna'nın Çernivtsi kentine taşınan büyükelçilik, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Kiev’e, evimize döndük"

Açıklamada, "Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Kiev’e, evimize döndük" denildi.

Konsolosluk hizmetleri dahil tüm faaliyetlerin Panasa Mirnoho 22 adresindeki binadan yürütüleceği belirtildi.

Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız,



Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık.



Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük.