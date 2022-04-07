Türk büyükelçiliği 1 ay sonra yeniden Kiev'de faaliyetlerine başladı
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, başkentteki binasına döndü. 11 Mart'tan bu yana Ukrayna'nın Romanya sınırındaki Çernivsti kentinden hizmet veren büyükelçilik Kiev'de faaliyetlerine başladı.
Türkiye'nin Ukrayna'daki Büyükelçiliği, yaklaşık 1 ayın ardından Kiev'e döndü.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir süreliğine Ukrayna'nın Çernivtsi kentine taşınan büyükelçilik, Twitter üzerinden açıklama yaptı.
"Kiev’e, evimize döndük"
Açıklamada, "Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Kiev’e, evimize döndük" denildi.
Konsolosluk hizmetleri dahil tüm faaliyetlerin Panasa Mirnoho 22 adresindeki binadan yürütüleceği belirtildi.
Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız,— T.C. Kiev Büyükelçiliği / Посольство Туреччини (@TCKievBE) April 5, 2022
Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık.
Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük.
"Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılması söz konusu değil"
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, 11 Mart'ta güvenlik gerekçesiyle personelini Çernivtsi kentine taşımıştı.
Romanya sınırındaki kentten, Türk vatandaşlarına hizmet vermeye devam etmişti.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılmasının söz konusu olmadığı vurgulanmıştı.
- 04:48
- 05:07
- 04:06
- 03:55
- 04:00