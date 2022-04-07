Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Bu müdürlüğe bağlı olarak da 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi.