Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Spindelegger ile görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüştü.
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, ICMPD Genel Direktörü Spindelegger ile Suriye ve Afganistan krizi, düzensiz göçle mücadele ile göç alanında birlikte yürütülen proje ve iş birliği faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bakanımız Sn.@suleymansoylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Sn.Michael Spindelegger ile— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 6, 2022
Suriye ve Afganistan krizi
Düzensiz göçle mücadele
Göç alanında birlikte yürütülen proje ve iş birliği faaliyetleri konularında bir araya geldi pic.twitter.com/6ovvhLtgmh
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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