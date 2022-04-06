Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Bakan Çavuşoğlu, burada ilk olarak Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Ukrayna‘daki son gelişmeler değerlendirildi.

İkinci görüşmesinde İtalya Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Ukrayna ve Libya'daki gelişmeleri, savunma ve ekonomik işbirliklerini ele aldı.

Türkiye Güzellikleri Sergisi'nin açılışı yapıldı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin dünya başkentlerine taşıdığı fotoğrafların ilk olarak Antalya Diplomasi Forumu'nda dijital ortamda gösterilerek çok beğenildiğini dile getiren Çavuşoğlu, Belçika'daki Türk toplumunun, fotoğraflarla anlatılan birlikte yaşama kültürünün güzel bir örneğini gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, sergiyi ziyaret eden Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani'ye teşekkürlerini iletti.

Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy da sergide Türkiye'nin güzelliklerini yansıtan kareleri profesyonel objektiflerden görüleceğini belirterek, ramazan ayını tebrik etti.

Brüksel’de @FotoMuhabirleri’nin “Türkiye Güzellikleri” Sergisi'nin açılışını yaptık.



Cennet vatanımızın eşsiz güzelliklerini sanatlarıyla birleştiren foto muhabirlerimize, sergiye ev sahipliği yapan TOBB Brüksel Temsilciliği ile emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/TPisULRO7E — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 6, 2022

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Bozay, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Vekili Osman Altınışık kurdele keserek serginin açılışını yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Belçika Temsilciliği'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı.