Türkiye Kiev Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada bugün itibariyle büyükelçiliği tekrar Kiev'e taşıdıkları duyuruldu.

Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız,



Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık.



Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük.