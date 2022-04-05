Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 21:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için Çernivtsi kentine taşınmıştı. Yapılan açıklamada bugün itibariyle büyükelçiliğin tekrar Kiev'e taşındığı duyuruldu.
Türkiye Kiev Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada bugün itibariyle büyükelçiliği tekrar Kiev'e taşıdıkları duyuruldu.
Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız,— T.C. Kiev Büyükelçiliği / Посольство Туреччини (@TCKievBE) April 5, 2022
Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık.
Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük.
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