Metrelerce yükseklikteki köprüye tırmandı. Yürekleri ağza getirdi.



ABD'nin New York kentindeki Brooklyn Köprüsünde, 20 yaşlarındaki genç, kentin simgelerinden olan köprünün asma halatlarına tırmanırken görüldü.



Üstelik hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Genci indirmek için köprü üstünde ikna mesaisi başladı.

İki saat sonunda indi, tutuklandı



Ancak genci ikna etmek kolay olmadı. Zaman zaman duraksayan genç sonunda ikna oldu.



Köprüden indirilmesi ise neredeyse iki saat sürdü.

Neden tırmandığı bilinmiyor



Gencin sabah saat 6 buçuk sularında köprüye tırmanmaya başladığı belirlendi.



Neden böyle bir eyleme giriştiği açıklanmayan genç tutuklandı.