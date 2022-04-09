Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 17:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köprünün halatlarına tırmanan genç, polis tarafından ikna edildi
Amerika Birleşik Devletleri'nde 20'li yaşlarda bir genç, Brooklyn Köprüsü'ne tırmandı. Metrelerce yükseklikte iki saat ikna edilmeye çalışan genç, aşağı inince tutuklandı.
Metrelerce yükseklikteki köprüye tırmandı. Yürekleri ağza getirdi.
ABD'nin New York kentindeki Brooklyn Köprüsünde, 20 yaşlarındaki genç, kentin simgelerinden olan köprünün asma halatlarına tırmanırken görüldü.
Üstelik hiçbir güvenlik önlemi yoktu. Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Genci indirmek için köprü üstünde ikna mesaisi başladı.
İki saat sonunda indi, tutuklandı
Ancak genci ikna etmek kolay olmadı. Zaman zaman duraksayan genç sonunda ikna oldu.
Köprüden indirilmesi ise neredeyse iki saat sürdü.
Neden tırmandığı bilinmiyor
Gencin sabah saat 6 buçuk sularında köprüye tırmanmaya başladığı belirlendi.
Neden böyle bir eyleme giriştiği açıklanmayan genç tutuklandı.
Etiketler: ABD
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