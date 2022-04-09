Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf "Sürpriz" ifadesiyle paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha da Facebook hesabından Johnson ile Zelenskiy ikilisinin fotoğrafını paylaşarak, "Boris Johnson'ın Kiev ziyareti, Başkan Zelenskiy ile baş başa görüşmeyle başladı" ifadesini kullandı.

Surprise ???? pic.twitter.com/AWa5RjYosD — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.