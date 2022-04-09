Ürdün Kraliyet Divanı, Kral 2. Abdullah'ın sağlığına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kral 2.Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü Ürdün’e gerçekleştireceği ziyaret, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.