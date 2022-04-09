Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün Kralı bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için yarın Almanya'ya gidecek.
Ürdün Kraliyet Divanı, Kral 2. Abdullah'ın sağlığına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Kral 2.Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2.Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığına işaret edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü Ürdün’e gerçekleştireceği ziyaret, Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
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