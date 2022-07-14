İtalya Başbakanı Mario Draghi istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıkladı.

Draghi yaptığı açıklamada, "5 yıldız hareketinin oylamaya katılmaması politik açıdan çok ciddi bir gelişme. Hükümeti destekleyen ulusal birlik koaliyonu artık mevcut değil." dedi.



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