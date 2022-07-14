Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AP
İtalya Başbakanı istifa edeceğini açıkladı
[Fotograf: AFP]
İtalya Başbakanı Mario Draghi, bu akşam istifasını sunacağını duyurdu.
İtalya Başbakanı Mario Draghi istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacağını açıkladı.
Draghi yaptığı açıklamada, "5 yıldız hareketinin oylamaya katılmaması politik açıdan çok ciddi bir gelişme. Hükümeti destekleyen ulusal birlik koaliyonu artık mevcut değil." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İtalya Son Dakika
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