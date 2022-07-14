Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AP, Reuters
Draghi'nin istifası Cumhurbaşkanı'ndan döndü
[Fotograf: AP]
İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Mattarella ise kararı reddetti.
İtalya Başbakanı Mario Draghi istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yasunacağını açıkladı.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Draghi'nin Parlamento'ya sahip çıkmasını istedi ve istifa kararını reddetti.
Draghi, "Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok.” dedi.
İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin, hükümetin aileler ve işletmeler için hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasına katılmama kararı alması, siyasi krize neden oldu.
Koalisyondaki diğer partiler de 5 Yıldız Hareketi’nin desteği olmazsa koalisyondan ayrılacakları uyarısında bulunmuştu.
Etiketler: İtalya Son Dakika
Son Haberler
- 21:42
- 20:45
- 21:08
- 21:36
- 19:43
Sıradaki Haber
Danimarka'da lunaparkta kaza: Bir çocuk öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz