İtalya Başbakanı Mario Draghi istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yasunacağını açıkladı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Draghi'nin Parlamento'ya sahip çıkmasını istedi ve istifa kararını reddetti.

Draghi, "Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok.” dedi.

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin, hükümetin aileler ve işletmeler için hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasına katılmama kararı alması, siyasi krize neden oldu.

Koalisyondaki diğer partiler de 5 Yıldız Hareketi’nin desteği olmazsa koalisyondan ayrılacakları uyarısında bulunmuştu.