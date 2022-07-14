Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de sel: Virginia'da "acil durum" ilan edildi
[Fotograf: AFP]
ABD'nin Virginia eyaletinin Buchanan bölgesinde etkili olan selde kaybolan 17 kişiden hala haber alınamadı. Virginia Valisi Glenn Youngkin "acil durum" ilan etti.
ABD'de Virginia'nın güneybatısındaki Buchanan eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinde yaralar sarılmaya çalışıyor.
En az 100 evin zarar gördüğü selde, yerel yetkililer, kaybolan 25 kişiye ulaştıklarını ve bu kişilerin yaralı olmadığını belirtti.
[Fotoğraf: AP]
Arama çalışmaları devam ediyor
Yetkililer, selde kaybolan 17 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.
Virginia Valisi Youngkin, söz konusu sel nedeniyle "acil durum" ilan etti.
Sel felaketinin ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Sıradaki Haber
İngiltere'de başbakanlık yarışı: İkinci turda da en çok oyu Sunak aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz