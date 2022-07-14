ABD'de Virginia'nın güneybatısındaki Buchanan eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinde yaralar sarılmaya çalışıyor.

En az 100 evin zarar gördüğü selde, yerel yetkililer, kaybolan 25 kişiye ulaştıklarını ve bu kişilerin yaralı olmadığını belirtti.

[Fotoğraf: AP]

Arama çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, selde kaybolan 17 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.

Virginia Valisi Youngkin, söz konusu sel nedeniyle "acil durum" ilan etti.

Sel felaketinin ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.