Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka'da lunaparkta kaza: Bir çocuk öldü
[Fotograf: AP]
Danimarka'nın Aarhus kentinde, bir eğlence parkındaki roller coasterın arka kısmının raylardan çıkması sonucu 14 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi.
Danimarka'nın Aarhus kentindeki Tivoli Friheden Lunapark'ın yöneticisi Henrik Ragborg Olsen, yaptığı açıklamada, roller coasterın (lunapark hızlı treni) arkasındaki iki koltukta bulunanların vagonun altında asılı kaldığının bilgisini paylaştı.
Polis, kazada 13 yaşında bir çocuğun ağır yaralandığını, 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Eğlence parkı kapatıldı
Kazanın ardından eğlence parkı kapatıldıç
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eğlence parkının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saatte 70 kilometre hıza sahip roller coaster, 25 metre yüksekliğe ulaşıyor.
Etiketler: Danimarka
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