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Dünya
AA 05.10.2023 11:04

İsviçre'de oy pusulalarının bulunduğu zarflar seçmenlere ulaştırıldı

İsviçre'de 22 Ekim'de yapılacak genel seçim için 5 milyondan fazla oy pusulasının bulunduğu zarflar seçmenlere gönderildi.

İsviçre'de oy pusulalarının bulunduğu zarflar seçmenlere ulaştırıldı
[Fotograf: Reuters]

İsviçre Posta İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zarfları yaklaşık 400 kamyon ve posta görevlileri, ülke genelindeki seçmenlere ulaştırdı.

İsviçre'de mektupla oy kullanma hakkı bulunan seçmenlerin yaklaşık yarısı bu uygulamayı tercih ediyor.

Bu yöntemle oy kullanmayan milyonlarca seçmenin, zarflarını geri dönüşüm için belediyelere iade etmeleri bekleniyor.

İsviçre Posta İdaresi, pusulaların oy kullanma merkezlerine zamanında ulaşmasını sağlamak için en geç 19 Ekim'e kadar hızlı posta veya en geç 17 Ekim'e kadar normal posta yoluyla gönderilmesini tavsiye ediyor.

Zamanında gönderilmeyen oy pusulaları, oy sayımına dahil edilmiyor.

İsviçre'de seçmenler, tercihlerini sandık başına gitmeden elektronik oylamayla ya da mektupla yapabiliyor.

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