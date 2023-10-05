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Dünya
AA 05.10.2023 10:22

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi öldürdü ve 3 kişiyi yaraladı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
[Temsili fotoğraf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerince Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerem kenti yakınlarında Filistinli 2 kişiye ateş açıldı.

İsrail askerlerinin, ilk yardım için Filistinlilere müdahale edilmesine de izin vermediği bilgisi paylaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yaptığı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin saldırdığı 23 yaşındaki Abdurrahman Faris Muhammed Ata ve 27 yaşındaki Huzeyfe Admam Muhammed Faris yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ise daha önce askeri araca ateş açtığı iddia edilen silahlı 2 kişinin Tulkerem'in Şufe köyü yakınlarında vurulduğunu duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından Tulkerem'deki bir mülteci kampına da baskın düzenlendiğini aktaran görgü tanıkları, silah seslerinin duyulduğu ve yaklaşık bir saat süren olaylardan sonra İsrail askerlerinin kamptan çekildiği bilgisini paylaştı.

İsrail'in Nablus'taki baskınında 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun ayrıca Yahudi yerleşimcilerin "Yusuf Türbesi"ne girişini sağlamak amacıyla Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na buldozer eşliğinde baskın düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı. Filistinli gençler, taş ve molotofkokteyli attıkları askeri araçların bölgeye girişini engellemek için yolları kapatmaya çalıştı.

İsrail askerleri, Filistinlilere müdahalede plastik mermi ve gaz bombasının yanı sıra gerçek mermi de kullandı.

Filistin Kızılayı da, Nablus'un doğusundaki olaylarda Filistinli 3 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, aralarında plastik mermiyle vurulanların da olduğu yaklaşık 190 kişi de gaz bombalarından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

"Yusuf Türbesi"

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu belirtiyor.

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