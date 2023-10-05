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Dünya
AA 05.10.2023 11:03

ABD'de, Teksas'ta sınıra duvar inşası için 26 yasanın gerekleri yerine getirilmeyecek

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Teksas eyaletinde sınıra duvar örülmesi için 26 federal yasanın gereklerinin yerine getirilmesinden feragat edildiğini duyurdu.

ABD'de, Teksas'ta sınıra duvar inşası için 26 yasanın gerekleri yerine getirilmeyecek
[Fotograf: AA]

DHS'nin, eyalete bağlı Starr County bölgesinde sınıra duvar örülmesi için federal yasaların uygulanmasından vazgeçildiğine dair kararın bildirimi, Resmi Gazete'de (U.S. Federal Registry) yayımlandı.

Kararın, ABD'ye yasadışı girişleri önlemek için acilen sınırın yakınında fiziksel engeller ve yollar inşa etmek gerektiği için alındığı belirtilen bildirimde, "DHS, Teksas'ın kara sınırının yakınında bariyerlerin ve yolların hızlı bir şekilde inşasını sağlamak için belirli yasaları, yönetmelikleri ve diğer hukuki gereklilikleri geçersiz kılmak gerektiğine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Teksas'ta sınıra duvar örülmesi için gereklerinin yerine getirilmesinden feragat edilen 26 federal yasa arasında temiz hava, temiz su ve nesli tükenen hayvanlarla ilgili yasalar da yer aldı.

Duvar inşasına tepki gösterilmişti

Sınır duvarı projesi doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepki çekerken çevre aktivisti Laiken Jordahl, "Duvar inşa etme planı, vahşi yaşam göçlerini tamamen durduracak, büyük miktarda vahşi yaşam sığınak alanını yok edecektir." dedi.

Temsilciler Meclisi üyesi Henry Cuellar ise karara itiraz ederek, "Sınır duvarı, 21. yüzyılın sorununa 14. yüzyıl çözümüdür. Starr County bölgesinde güvenliği artırmayacak. Etkisiz bir sınır duvarına halkın vergisinin harcanmasının karşısında durmaya devam edeceğim."şeklinde konuştu.

Resmi verilere göre, Teksas'taki Rio Grande Vadisi'nden 2023'te 245 bine yakın yasadışı geçiş kaydedildi.

Eski Başkan Donald Trump döneminde ülkenin güneybatı sınırlarına yaklaşık 720 kilometrelik duvar örülmüştü.

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