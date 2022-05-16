Hükümet destekli önlem, tüm seçmenlerin yüzde 40'ının biraz üzerinde bir katılımla, İsviçre'nin yaklaşık yüzde 60'ı tarafından onaylandı.

Hükümet henüz tüm vatandaşları değişiklik hakkında bilgilendirmediği ve vazgeçmek için ulusal bir veri tabanı oluşturmadığı için yeni kurallar hemen yürürlüğe girmeyecek.

AFP'ye göre yeni kurallar sadece 16 yaş ve üstü için geçerli olacak ve organlar yalnızca yoğun bakım ünitesinde ölen ve iki doktor tarafından öldüğü doğrulanan hastalardan alınacak.

Hükümet, 2021 yılında 72 kişinin organ nakli beklerken hayatını kaybetmesinin ardından, tedbirin organ bağışı sayısını artırmasını bekliyor.

Swisstransplant'a göre, İsviçre'de organ bağışı için bekleme listesinde bin 434 hasta bulunurken, 2021'de toplam 484 hasta nakil aldı.