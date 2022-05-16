Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: Times of India
Hindistan'da hava sıcaklığı 49 dereceyi aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da, başkent bölgesi Delhi'de hava sıcaklığı 49,2 dereceye ulaşarak rekor kırdı.
Hindistan'da aşırı sıcaklar etkili oluyor.
Delhi bölgesinin kuzeyinde iki ayrı hava istasyonu, 49 santigrat derecenin üzerinde sıcaklığı kayda geçirdi.
Buna göre, Mungeshpur'da 49,2; Najafgarh'da ise 49,1 derece sıcaklık ölçüldü.
Meteoroloji birimi, olası şiddetli rüzgarların sonucunda sıcaklığın bir miktar düşebileceğini duyurdu.
Bölgede en son rekor sıcaklık, 47,2 dereceyle 1944 yılında Safdarjung'da kayda geçmişti.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Hindistan
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