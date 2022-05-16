Mecliste bir grup bağımsız milletvekili tarafından duyurulan girişime göre, hükümetin kurulması için bu vekillerden oluşan bir meclis grubu kurulacak ve başbakan adayını belirlemesi noktasında yeterli sayıya ulaşılması için diğer parti ve gruplardan da katılımlara kapı açık bırakılacak.

Söz konusu grup, anayasanın belirlediği ölçütlere göre cumhurbaşkanını seçecek ve bu cumhurbaşkanına hakkında yolsuzluk ve şaibe iddiaları bulunmayan başbakan adayı sunacak. Başbakan adayının da hükümeti kurma teklifi alması halinde şeffaflık ve liyakata dayalı bir kabine oluşturacak.

Bu kabinede azınlıklara da temsil hakkı tanınacak.

Sayıları 40’a yakın olduğu ifade edilen bağımsız Iraklı vekiller, başlattıkları girişim çerçevesinde ülkedeki kontrol dışı silahlara da izin verilmeyeceğini vadetti.

Girişimi başlatan vekillerden diğer siyasi partilerle görüşmelere başlaması için heyet kurulduğu da aktarıldı.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan genel seçimlerin üzerinden 7 ay geçse de henüz bir hükümet kurulamadı. Özellikle Şii lider ve seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile İran’a yakın siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi arasındaki anlaşmazlıklar hükümetin kurulmasını engelliyor.