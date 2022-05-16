Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:27Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Timsahla boğuşan adam canını zor kurtardı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Avustralya'da, yüzmek için girdiği suda bir timsahın saldırısına uğrayan kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde, 40 yaşlarındaki bir adam, yüzmek için bir şelalenin yakınlarında suya girdi.
Burada bir timsahın saldırısına uğrayan adam, kolundan ve bacağından yaralandı.
Olayın ardından çağrılan kurtarma helikopteri, timsahla boğuştuğunu belirten yaralı adamı hastaneye taşıdı.
Kurtarma ekibinden Greig Allan, "Söz konusu kişi, bize timsahın 2-3 metre uzunluğunda olduğunu söyledi. Hayatta kaldığı için şanslı." diye konuştu.
Queensland Ambulans Servisi'nden bir yetkili, bölgede ciddi bir tatlı su timsahı popülasyonunun bulunduğuna dikkat çekti.
Etiketler: Avustralya
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