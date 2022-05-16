Güneybatıdaki Okinawa adasının, Japon egemenliğine iade edilmesinin 50. yıl dönümünde, Okinawa'da konuşlanan ABD'ye ait askeri üsler, ülke gündemini meşgul ediyor.

Adanın Ginowan ilçesindeki ABD'nin Deniz Piyadelerine (MCAS) ait Futenma Hava Üssünde düzenlenen anma etkinliğine Başbakan Kişida Fumio ile Okinawa Valisi Tamaki Denny katıldı.

Başbakan Kişida, adanın iade edilmesinin üzerinden geçen 50 yıla rağmen, büyük miktarda askeri üsler nedeniyle, bölge halkının rahatsız olduğunu söyledi.

Kişida, Okinawa'da askeri üs yükünün azaltılması için kararlılık göstereceklerini belirtti.

Okinawa Valisi Tamaki Denny de "50 yıla rağmen Okinawa halkı hala aşırı sayıda üs yükünü sırtlamak zorunda" diyerek, Japon hükümetinden, bölgenin "barış adası" olması için çabalaması gerektiğini söyledi.

Naruhito'dan Okinawalılara destek mesajı

Başkent Tokyo'da düzenlenen anma töreninde video konferans yoluyla bağlanan Japonya İmparatoru Naruhito da "Duygu yüklü düşüncelerim, zorluklarla dolu yollardan geçen Okinawalılarla." dedi.

Savaş zamanı ada halkının "yaşadığı yıkım ve zorluklara" dikkati çeken Naruhito, "genç nesil dahil Japon toplumunun önemli bölümünün Okinawalıların durumunu anlamasını arzu ettiğini" söyledi.

Yıldönümü kapsamında ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, ABD Başkanı Joe Biden'a ait mesajı aktardı.

Biden'ın mesajında ülkesinin, "Japonya'daki dostluğu derinleştirmek ve gelecek 50 yılı göz önünde bulundurarak, Okinawa'nın refahına katkıda bulunmak" istediklerini kaydettiği belirtildi.