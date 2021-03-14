Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te Müslüman çocukların okulu kundaklandı
İsveç'te Müslüman çocukların eğitim gördüğü Alsalamskolan isimli özel bir okul kundaklandı.
İsveç'in Örebro kentindeki okulun müdürü Hussein Aldaodi, İsveç devlet televizyonu SVT'ye kundaklama ile ilgili açıklama yaptı.
Aldaodi, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki kişinin okulu kundakladığını tespit ettiklerini ve görüntüyü polise verdiklerini söyledi.
"Görüntülerde maskeli iki kişi okulun alt kattaki camları kırıyor, içeri yanıcı maddeler atıyor. Sabahın erken saatlerde olması nedeniyle tek tesellimiz okulda hiç kimsenin bulunmamasıydı."
Okulda inceleme yapan polis soruşturma başlattı.
Etiketler: Irkçılık
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