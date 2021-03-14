Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Ile-de-France bölgesindeki söz konusu hastaların bu haftanın sonuna kadar nakledileceğini bildirdi.

Attal, nakil operasyonunun 2 özel ekipmanlı trenle gerçekleştirileceğini söyledi.

Fransız sözcü, Paris'te yeni karantina uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya, "Daha zor ve kısıtlayıcı tedbirler almamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." yanıtını verdi ancak gerekli tüm kararların alınacağını vurguladı.

COVID-19'dan ölenlerin sayısı 90 bini geçti

Fransa'da halihazırda, yoğun bakımdaki 4100 civarındaki hastanın yaklaşık 1100'ü Paris ve civarındaki hastanelerde tedavi görüyor.

Ülke genelinde saat 18.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulaması sürüyor ancak son haftalardaki vaka artışının önüne geçilemiyor.

Fransa'da son 24 saatte 29 bin 759 vaka görüldü, toplam vaka sayısı 4 milyon 45 bini geçti. Virüsten ölenlerin sayısı ise 174 artarak 90 bin 315'e çıktı.