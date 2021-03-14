İsrail basınında yer alan haberlere göre, bu hafta oynanan müsabakalarda 1500 kişiyi geçmemek kaydıyla taraftarlara tuttuğu takımların maçlarını izlemek için statlara giriş izni verildi.

Stada alınacak taraftarların "yeşil pasaport" olarak adlandırılan, Covid-19 aşısının iki dozunu da yaptıranlara verilen belgeye sahip olmaları şartı getirildi.

Ayrıca 16 yaşından küçük çocukların statlara girişine izin verilmedi. İsrail'de 1 yılı aşkın süredir futbol müsabakaları Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyordu.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülke olan İsrail'de Covid-19 tedbirleri geçen aydan itibaren kademeli olarak kaldırılmaya başlanmıştı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 5 milyon 129 bin 901 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 131 bin 860 kişiye de her iki dozu yapıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 5 bin 992 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 818 binden fazla kişi de Covid-19'a yakalandı.