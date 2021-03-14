Başkent ekibine üç puanı getiren golleri 28. ve 61. dakikalarda Torgeir Börven ile 63. dakikada Endri Çekiçi ağlarla buluşturdu.

Teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçen MKE Ankaragücü ligde üst üste üçüncü galibiyetini kazandı.

Küme düşem hattının üstüne çıkan sarı lacivertli ekip 29 puana yükseldi.

Ligde 5 hafta sonra yenilen Göztepe ise 39 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe 3-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada sol kanattan ceza sahasının ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere tokatladı.

GOL - 28. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Atila Turan'ın sol kanattan ortasında kale sahasının önündeki Borven, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 1-0.

37. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında Geraldo topun yönünü sağdan sol kanada çevirerek pasını Lobjanidze'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine gitti.

İlk yarı ev sahibi ekip MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 60. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Paintsil'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kitsiou, meşin yuvarlağı bekletmeden kale sahasının önündeki Borven'e attı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0.

GOL - 63. dakikada MKE Ankaragücü üçüncü golü buldu. Kitsiou'nun sağ kanatta hemen ceza sahasının girişine çıkardığı topa düzgün bir vuruş yapan Endri Çekiçi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0.

90+2. dakikada Paintsil'in pasıyla ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Atila Turan'ın şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

90+3. dakikada Bajdi'nin pasında kale sahasının içinde topla buluşan Paintsil'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Candaş Elbil

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Geraldo (Dk. 59 Paintsil), İbrahim Akdağ, Endri Çekçi (Dki 83 Orkan Çınar), Lobjanidze (Dk. 83 Emre Güral), Alper Potuk (Dk. 65 Diousse), Borven (Dk. 83 Badji)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 71 Murat Paluli), Alparslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate (Dk. 64 Ideye), Esiti (Dk. 64 Zulj), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 46 Jahovic), Nwoboda, Ndiaye

Gol: Dk. 28 ve 60 Borven, Dk. 63 Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 57 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 59 Alparslan Öztürk (Göztepe)