Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği Kulübü 98 yaşında
Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 98. yılını kutladı.
Başkent temsilcisi, sosyal medya hesaplarından kırmızı-siyahlı takımın kuruluş tarihçesinin anlatıldığı video yayınladı.
"Ankara'nın insanı 98 yıldır her bahar daha genç. Yüreğindeki gençlik ateşi daha kor. Yüzündeki adanmışlık daha keskin. Kanı daha kırmızı, gözü daha kara. Bu memlekette kapılar kalplere açılır. Sokaklar gençlere çıkar ve gelincikler her daim geleceğe bakar."
Gençlerbirliği 98 yaşında! pic.twitter.com/Dciq3fBH45— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 14, 2021
Etiketler: Gençlerbirliği
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