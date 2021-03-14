İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, Asya Futbol Konfederasyonunun (AFC) Dünya Kupası Asya Elemeleri maçlarının Bahreyn'de oynanması kararını "siyasi" olmakla eleştirdi.

"AFC'nin İran'dan ev sahipliği hakkının alınmasıyla ilgili kararı siyasidir"

Hatibzade, başkent Tahran'da, Gençlik ve Spor Bakanı Mesut Sultanifer, İran Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Rıza Salihi Emiri ve Futbol Federasyonu Başkanı Şehabeddin Azizi ile konuya dair yaptıkları toplantıyla ilgili bilgi verdi.

"AFC'nin İran'dan ev sahipliği hakkının alınmasıyla ilgili kararı siyasidir. Bu konuyla ilgili spor diplomasisi başlattık. Futbolseverlere en iyi sonucu almak için çaba gösteriyoruz."

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok karşılaşma, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ertelenmişti.

AFC, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada Asya Elemeleri ikinci turunda ertelenen maçların Bahreyn'de oynanmasına karar vermişti. Ertelenen ikinci tur maçları 31 Mayıs-15 Haziran arasında oynanacak.