Gaziantep FK evinde galip
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 30. hafta konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Nouha Dicko ile 90+3. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ağlarla buluşturdu.
Yukatel Denizlispor'da Özer Özdemir 50. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde on birinci galibiyetini elde eden Gaziantep FK, 46 puana yükseldi.
Küme düşme hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada avantaj sağlayamaya Yukatel Denizlispor da yenilerek 24 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
6. dakikada ceza sahası dışında topla bulaşan Rodallega'nın dönerek çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kontrol etti.
8. dakikada Gaziantep oyuncusu Dicko, hatalı pastan kazandığı topla ceza sahasına ilerledi. Kaleci Cenk Gönen'i çalımlayarak geçen Dicko'nun vuruşunda, kale çizgisinde Mustafa Yumlu topu çıkardı.
40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kenan Özer'in ceza sahasına girerek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45+2. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Dicko'nun kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 70. dakika ev sahibi Gaziantep öne geçti. Sol kanatta ceza sahasına yakın noktadan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, Dicko meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. 1-0.
71. dakikada ceza yayına yakın noktada Rodallega'nın serbest vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.
82. dakikada sağ kanattan ilerleyen Kenan Özer'in ceza sahasına gönderdiği pas ile buluşan Maxim'in vuruşunda, top üsten auta çıktı.
GOL - 90+3. dakikada ceza sahasında kaleci Cenk Gönen'in Muhammet Demir'e müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi Gaziantep'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Metin
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski (Dk. 66 Oğuz Ceylan), Miranda, Tosca, Morais, Vetrih, Andre Sousa (Dk. 55 Muhammet Demir), Rashid (Dk. 66 Enver Cenk Şahin), Maxim (Dk. 83 Furkan Soyalp), Kenan Özer (Dk. 83 Bilal Başacıkoğlu), Dicko
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Ben Mohamed, Diskerud (Dk. 78 Tusha), Bakalorz, Kubilay Aktaş (Dk. 88 Hasan Ayaroğlu), Sagal (Dk. 88 Dossevi), Rodallega, Sacko (Dk. 55 Tiago Lopes)
Goller: Dk. 70 Dicko, Dk. 90+3 Muhammet Demir (Penaltıdan) (Gaziantep)
Kırmızı Kart: Dk. 51 Özer Özdemir (Yukatel Denizlispor)
Sarı Kartlar: Dk. 11 Andre Sousa, Dk. 35 Dicko, (Gaziantep), Dk. 12 Mustafa Yumlu, Dk. 85 Kubilay Aktaş (Yukatel Denizlispor)
- 18:35
- 18:18
- 18:02
- 18:00
- 17:42