Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Türkiye Kupası'na odaklandı
Yakaladığı 6 haftalık galibiyet serisiyle Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularının rehavete kapılmaması için yoğun çaba harcıyor.
Bugüne kadar oynanan kupa maçlarında çok fazla rotasyon yapmayan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe derbisi öncesinde yine aynı düşüncede.
Sol bekte de Rıdvan’ı oynatmayı planlayan Yalçın'ın orta sahada Atiba’yı dinlendirmesi bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, futbolcuların motivasyonunu artırmak için harekete geçti.
Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe derbisi için ortak prim belirlemeye hazırlanan yönetimin, bu rakamı da maçtan önce oyunculara açıklayacak.
Etiketler: Beşiktaş Türkiye Kupası Medipol Başakşehir
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