Erzurum'da kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçı 0-0 sona erdi.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Galibiyet hasretini beş maça çıkartan ve ligde sekizinci beraberliğini alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor haftayı 27 puanla kapattı.
Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da 2 puan bıraktı. Ligde yedinci beraberliğini alan Trabzonspor 52 puana yükseldi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
5. dakikada ev sahibi ekipte Emrah Başsan, ceza sahası içinde topa sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı çeldi.
16. dakikada Yunus Mallı'nın ceza sahası dışından plasesinde, top az farkla auta gitti.
40. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un atağında sağ kanattan ceza sahası içine giren Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerden ortasında kademeye giren Hosseini, topun El Kabir'e gitmesini engelledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
72. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına ortasında yükselen Teikeu topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
73. dakikada Flavio'nun ceza sahası dışından vuruşunda, yerden seken topu kaleci Szumski kontrol etti.
77. dakikada Aatıf'ın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa altıpas önünde müsait durumdaki Rahman Buğra Çağıran vurdu. Savunmada Hüseyin Türkmen'e çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere çıktı.
80. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahasında kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan Djaniny, sol ayağıyla topa sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
90. dakikada kullanılan köşe atışı sonrasında oluşan karambolde topa son olarak Aatıf vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma, golsüz sona erdi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mehmet Cem Satman
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Teikeu, Schwechlen, Bergdich, Boumal, Osman Çelik (Dk. 75 Rahman Buğra Çağıran), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 75 Obertan), Aatıf, Emrah Başsan (Dk. 87 Darri), El Kabir (Dk. 60 Novikovas)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Hosseini, Marlon, Yunus Mallı (Dk. 65 Flavio), Abdulkadir Parmak (Dk. 86 Baker), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 75 Yusuf Sarı), Djaniny
Sarı kartlar: Dk. 62 Boumal, Dk. 63 Bergdich (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
- 18:35
- 18:18
- 18:02
- 18:00
- 17:42