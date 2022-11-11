Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 14:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç yargısı FETÖ üyesi Keneş'in iadesini yargıya taşıdı
[Fotoğraf: Depo Photos]
İsveç, Türkiye'nin şartlarını yerine getirecek mi? Bu soru yanıt beklerken, İsveç resmi haber ajansı dikkati çeken bir haber geçti. İsveç Yargıtayı'nın, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini görüşeceği duyuruldu. Teröristin iadesinin 2023 yılı başında karara bağlanması bekleniyor.
FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili gelişmeyi İsveç resmi haber ajansı TT duyurdu.
FETÖ firarisi Keneş'in iade kararının, çok kısa bir süre içinde İsveç Yargıtayı tarafından görüşüleceği ve karara bağlanacağı bilgisini verdi. Kararın, 2023 yılının başında çıkması bekleniyor.
Today's Zaman gazetesi eski genel yayın yönetmeni FETÖ üyesi Keneş, bir süredir İsveç'te yaşıyor. Keneş'in iadesi talebiyle daha önce açılan 4 benzer dava reddedilmişti.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği talebinin ardından, Türkiye her iki ülkeye de terörle arasına mesafe koyma şartı koştu. İmzalanan üçlü muhtıra çerçevesinde teröristlerin iadesi bekleniyor. Talep edilen isimler arasında terör örgütü PKK ve FETÖ mensupları bulunuyor.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.
Kristersson, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, İsveç'in, Türkiye'ye bulunduğu tüm taahhütlere riayet edeceğini vurgulamıştı.
Etiketler: FETÖ İsveç Recep Tayyip Erdoğan Terör Örgütü Terörle Mücadele
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