İsveç'te yeni hükumet kuruldu. NATO üyeliği sürecini hızlandırmak isteyen İsveç başbakanı Türkiye'yi ziyaret etti.

Ziyaretin devam ettiği saatlerde İsveç parlamentosu terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran düzenlemeyi 16 Kasım'da oylayacağını açıkladı.

Düzenleme özellikle İsveç'te yasal otoritelere terörle mücadelede daha etkin olma imkanı sağlayacak.

Düzenlemeyle kolluk kuvvetleri ve adli makamlara terörle irtibatı olan ve terörü destekleyen oluşumların örgütlenmesi daha fazla kısıtlanacak.

Terör faaliyetleri ile İsveç ya da Türkiye'yi hedeflemesine bakılmaksızın eşit derecede ciddiye alınarak mücadele edilecek.

Anayasa değişikliği getiren düzenleme parlamentodan geçerse 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

NATO üyelik sürecindeki dikkat çeken adımlardan biri ise ay sonunda atılacak.

Stockholm'de 3'üncü NATO toplantısı İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki toplantıların 3'üncüsü ay sonuna doğru Stockholm'de yapılacak.

Toplantıda İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye'nin şart koştuğu terör örgütleri PKK ve FETÖ konusunda attığı adımlar ele alınacak,

Türkiye'nin örgüt mensuplarının iadesine ilişkin başvuruları değerlendirilecek.