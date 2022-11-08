Başbakan Buden, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) Suudi Arabistan tarafından başlatılan "Yeşil Orta Doğu Girişimi İkinci Oturumu" kapsamındaki "Yeni İklim Finansman Mekanizmaları" oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

Tunus’un sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlama alanındaki uluslararası çabaları destekleyeceğini aktaran Buden, "Özellikle gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliği ile mücadeleye uyum sağlamak için gerekli fonların sağlanmasını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

COP27’nin uluslararası ve etkili ortaklıkları geliştirmek için fırsat sağladığını vurgulayan Başbakan Buden, şunları söyledi:

"Bu toplantılara katılım, mevcut çevresel problemlere karşı mücadele vermek için ortak ve acil planları geliştirebileceğimiz fırsatlar sunmakta. Dünya, Rusya-Ukrayna krizinin dayattığı derin değişikliklere ve korona salgınının devam eden yansımalarına tanık oluyor. Bunun ışığında uluslararası toplumun iklim değişikliğine ilişkin attığı adımlar yeterli olmadığı için çevresel problemler ağırlaşarak, doğal afetler arttı"

Tunus’un çevre alanındaki stratejik ulusal hedefleri ile Yeşil Orta Doğu Girişimi’nin hedeflerinin örtüştüğünü belirten Buden, ülkesinin bu girişime tam destek verdiğini ve bu yönde mevcut olan yenilikçi finansman fırsatlarını araştırdıklarını kaydetti.

Yeşil Orta Doğu Girişimi, bölgeye 50 milyar ağaç dikmeyi ve tüm dünyadan atmosfere salınan karbon emisyonunu yüzde 10'dan fazla azaltmayı hedef alan bir plan çerçevesinde küresel iklimin istikrarlı bir durumda korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.