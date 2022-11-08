Ulusal basındaki haberlere göre, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Los Angeles Ofisinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Don Alway, yaptığı açıklamada, Abbas'ın Amerikalıları ve diğer yabancı uyrukluları hedef alarak, "dünyanın en üretken kara para aklayıcılarından biri" haline geldiğini belirtti.

Alway, Abbas'ın 24 milyon doları aşan "siber soygun ve iş e-postalarını ele geçirme planından" suçlu olduğunu kabul ettiğini ifade etti.

Los Angeles mahkemesinin Abbas'a 11 yıl hapis cezası verdiğini aktaran Alway, mahkemenin ayrıca Abbas'ın iki dolandırıcılık kurbanına 1,7 milyon dolar tazminat ödemesine hükmettiğini kaydetti.

40 yaşındaki Abbas, lüks yaşam tarzını öne çıkartan paylaşımlar yaptığı sosyal medya platformu Instagram'daki 2,5 milyon takipçisi tarafından Ray Hushpuppi ismiyle biliniyor.

Abbas ve beraberindeki siber hırsızlık şüphelisi Olalekan Jacob Ponle, Haziran 2020'de Dubai'de tutuklanmıştı.