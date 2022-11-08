ABD'de Kongre seçimi için geri sayım sona erdi nefesler tutuldu.

ABD tarihinin en kritik kongre seçimlerinden biri gerçekleşiyor. Kongre seçimi Başkan Biden ve Demokratlar kadar, Eski Başkan Trump için de güven oylaması niteliğinde. Çünkü desteklediği adaylar seçim kampanyalarında sahada.

Seçmen; ekonomi, suç olayları ve Trump etkisi sebebiyle önceki seçimlere kıyasla sandığa daha ilgili. Seçim sonucu gelecek 2 yılda iç ve dış politikanın durumunu belirleyecek.

Seçmenlerin önceliği ekonomi



Anketlere göre oy tercihinde seçmenlerin yüzde 80'i ekonomiye ve 41 yılın rekorunu kıran enflasyona öncelik veriyor.



Artan suç olayları, göçmen krizi, kürtaj, iklim değişikliği gibi konular onu takip ediyor.

CBS anketine katılanların yüzde 79'u ülkede işlerin kontrolden çıktığı görüşündeReel Political News Beyaz Saray Muhabiri Jon Chrıstopher Bua, Kennedy’den beri seçim havasını bildiğini bu seçimin en kritiği olduğunu aktardı.

Seçimlerin, ABD tarihinin en geniş katılımlı seçimlerinden biri olması bekleniyor.

Emekli Kongre Üyesi Edward Whıtfıeld, Amerikalıların bu seçime çok ilgili olduklarını söyleyerek, “Demokratlar daha çok sosyal meselelere göre, Cumhuriyetçiler ise ekonominin durumuna göre sandığa ilgi gösterecek” dedi.

Trump seçimlere ilgiyi artırdı

Seçime katılımı artıran önemli nedenlerden biri de Trump etkisi.

Jon Chrıstopher Bua, Trump etkisinin merkezde olduğunu söyleyerek, “Seçimin çalındığına inananlar sandığa ilgiyi artırdı. Karşı taraf da Trump'ın mirasını tamamen ortadan kaldırmak için sandığa ilgiyi artırdı” dedi.

Ülkedeki son anketlere göre Cumhuriyetçiler'e destek yüzde 49, Demokratlar'a ise yüzde 48 civarında.

Demokratların Kongre'de çoğunluğu kaybetmesiyle Biden'ı zor bir dönem bekliyor diyen Jon Chrıstopher Bua, Trump yanlılarının Kongre Komitelerinde olmasıyla Biden'ın azledilmeye çalışılacağını aktardı.

Edward Whıtfıeld, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ancak çok az farkla alacağını söyleyerek, “Bu durumda Biden için çok büyük bir değişiklik olmaz. Çünkü Biden şimdi bile yasa geçirmek için cumhuriyetçileri ikna etmek zorunda” dedi

Bu kritik seçimin sonucu, 2024'de başkanlık seçiminin nasıl geçeceğine dair de ipuçları verecek.

Kamera: Erhan Polat- Derviş Eray Çağla